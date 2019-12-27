بعد تقديم الاستقالة.. البرلمان العراقي يحذر رئيس الجمهورية

أكد بشير الحداد النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، أنه في حال لم يسحب رئيس الجمهورية برهم صالح رسالته خلال أسبوع فستعتبر استقالة رسمية.





ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، قال "الحداد" في تصريحات صحفية، "إنه في حال لم يسحب الرئيس رسالته خلال أسبوع فستعتبر استقالة، وفي هذه الحالة وحسب الدستور ينبغي أن يخلفه نائبه".





وأضاف: "باعتبار أنه لا يوجد نائب للرئيس فإن الدستور العراقي يقضي أن يتسلم رئيس مجلس النواب المنصب وأن يتم تعيين رئيسًا للجمهورية خلال 30 يومًا".





ولفت الحداد إلى الحاجة إلى توضيح من المحكمة الاتحادية كون رسالة الرئيس العراقي برهم صالح هي استعداد للاستقالة وليست استقالة واضحة.





وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قدم استقالته إلى البرلمان، على خلفية أزمة مستمرة نتيجة العجز عن التوافق حول مرشح لتشكيل الحكومة العراقية خلفًا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.



