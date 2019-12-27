وزير خارجية اليونان: أردوغان يلعب بالنار في ليبيا وسيؤدي لعزلة تركيا

قال وزير الخارجية اليوناني التناوبي ميلتيادس فارفيتسيوتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يلعب بالنار" في ليبيا.



وردا على سؤال وجهته إذاعة "سكاي" اليونانية للوزير حول خطط تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق في طرابلس، أجاب فارفيتسيوتس بأن أردوغان يتصرف بطريقة تنطوي على مخاطرة جسيمة، وأن تحركًا كهذا من شأنه مفاقمة عزلة تركيا.



وقال فارفيتسيوتس إن "مقاومة هذا التمدد العثماني الجديد تأتي من كل صوب. أردوغان يلعب بالنار ويستدعي ردود أفعال، ليس من اليونان وحدها، وإنما من كل اللاعبين في النظام الدولي".



وشدد فارفيتسيوتس على أهمية زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الولايات المتحدة في 7 يناير المقبل حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأضاف فارفيتسيوتس أن اليونان تلفت أنظار المجتمع الدولي إلى الاستفزازات التركية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.