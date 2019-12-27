انفجار بمصنع طائرات في ولاية كانساس الأمريكية

أكدت وسائل إعلامية وقوع انفجار بشركة لتصنيع الطائرات بمدينة ويتشيا في ولاية كانساس الأمريكية.



ونقلت شبكة "سي ان ان" عن مسؤول قوله إن الانفجار وقع في مصنع بيتش كرافت 3، مضيفا أن المصنع أغلق في العطلات ويأمل المسؤولون أن تكون 'الإصابات ضئيلة'.



وانتشرت فرق الإطفاء ووحدات الطوارئ في مكان الحادث حيث تم حظر حركة المرور بالقرب من موقع المصنع ، ولم يتم الابلاغ عن وقوع إصابات.



ولم يحدد المسؤول المحلي طبيعة الخطر الناجم عن الانفجار.