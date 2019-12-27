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فن

أحمد الفيشاوى يروج لـ فيلم يوم وليلة عبر إنستجرام

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:34 م
فيلم يوم وليلة
فيلم يوم وليلة
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محمد بدران
نشر الفنان أحمد الفيشاوى أفيش فيلمه الجديد "يوم وليلة" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر على الأفيش النجم خالد النبوى، وأحمد الفيشاوى ودرة وحنان مطاوع وعلق قائلًا "يوم وليلة".

الفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي التي عقدت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي، وحصل أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية. 

وتدور أحداث الفيلم حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

"يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وهو ﺗﺄﻟيف يحيى فكري، وﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم، وإنتاج الريماس للانتاج الفني والسنيمائي - المرايا للإنتاج الثقافي.
أحمد الفيشاوى يروج لـ فيلم يوم وليلة عبر إنستجرام
أحمد الفيشاوى يروج لـ فيلم يوم وليلة عبر إنستجرام
أحمد الفيشاوى يروج لـ فيلم يوم وليلة عبر إنستجرام
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