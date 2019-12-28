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أخبار العالم

مقتل شخصين بإطلاق النار في هيوستن الأمريكية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار في مدينة هيوستن الأمريكية.

وقال شريف المقاطعة، هاريس إد غونزاليس، إن مجهولين فتحوا النار أثناء تصوير مجموعة من الشباب فيديو قصير.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر.

وكان شخص قد لقى مصرعه في وقت سابق من اليوم في حادث مشابه بإطلاق نار وقع داخل مركز تجاري، في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية.
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