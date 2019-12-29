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برلمان

رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية: نسعى للتوافق السياسي مع الأحزاب في قوانين الانتخابات

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:51 م
عبد الهادى القصبى
عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية
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معتز الخصوصى/ عدسة عز حسين
قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر " إن الحوار الوطني للأحزاب المصرية يعتبر لقاء قيما ويبعث على الأمل في تطوير كافة المناحي السياسية الحزبية.

مشيرا إلى أن رؤساء الأحزاب لديهم الإرادة للتوصل إلى توافق سياسي بشأن قوانين الانتخابات.

وأشار القصبي خلال كلمته فى الحوار الوطنى للأحزاب المصرية إلى أن كل نظام انتخابى به جانب ايجابى وسلبى سواء النظام الفردى أو القائمة ، مؤكدا انه ليس بالضرورة ان يتناسب اى نظام انتخابى مستورد من الخارج مع الدولة المصرية.

وتابع ، لابد ان نحافظ على النظام الانتخابى الذى يتناسب مع مصر، خاصة وان كل دولة لها مرحلتها وظروفها ، مشيرا إلى أنه من الممكن ان يناسب مصر نظام انتخابى فى مرحلة معينة ، ولا يناسبها فى مرحلة اخرى.

وأوضح أننا نريد ان تكون هناك حالة من التوافق للحفاظ على الدولة المصرية ، مشيرا الى اننا نتمنى ان يكون هناك تواجد للأحزاب المصرية خلال الفترة المقبلة.

واختتم النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" :  كل قيادات حزب مستقبل وطن مصرّة بشكل كبير على استكمال الحوار الوطنى بين الأحزاب السياسية.
رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية: نسعى للتوافق السياسي مع الأحزاب في قوانين الانتخابات
رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية: نسعى للتوافق السياسي مع الأحزاب في قوانين الانتخابات
رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية: نسعى للتوافق السياسي مع الأحزاب في قوانين الانتخابات
رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية: نسعى للتوافق السياسي مع الأحزاب في قوانين الانتخابات
رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية: نسعى للتوافق السياسي مع الأحزاب في قوانين الانتخابات
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