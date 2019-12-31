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حوادث

مصرع شخص تحت عجلات القطار أمام مزلقان الشعبية بـ المحلة الكبرى

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:44 م
صدى البلد
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أحمد على
لقى شاب مجهول الهوية مصرعه دهسا مساء اليوم، الثلاثاء، أسفل عجلات قطار بمزلقان الشعبية التابع لدائرة ثانٍ المحلة بمحافظة الغربية؛ إثر عبور المتوفى مزلقان السكة الحديد بشكل مفاجئ.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم ثانٍ المحلة، بمصرع شخص مجهول الهوية دهسًا أسفل عجلات قطار. 

وتبين من تحريات مباحث السكة الحديد بطنطا أنه خلال عبور الشاب مزلقان السكة الحديد، صدمه القطار وحدثت إصابته التي أودت بحياته. 

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام وجارى التعرف على الجثة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

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