حرب تجويع..مدبولي: جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمام قمة شنجهاي، إن الحرب الإسرائيلية لم تعد حربا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل أصبحت حربا للتجويع، ومصر تدين بأشد العبارات توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة.



وأضاف رئيس الوزراء، أننا نرفض وندين المساعي الإسرائيلية لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وندين الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية.



ولفت إلى أن هناك جهودا مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، ومن الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة الإعمار.