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محافظات

محافظ بني سويف: نتابع إجراءات فحص المصانع بالمنطقة الصناعية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:21 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعضاء اللجنة المشكلة من المحافظة وجهاز شؤون البيئة بمحافظة المنيا، لعمل دراسة بيئية وفحص ميداني لعدد من المصانع بمنطقة بني سويف الصناعية شرق النيل .

جاء ذلك على خلفية شكاوى من وجود رائحة كريهة في الجو ببعض المناطق بشرق النيل ، وقري مركز ناصر من ناحية الشرق.

و ضمت اللجنة:الدكتور فرج محمد مدير جهاز شؤون البيئة بالمنيا"رئيس اللجنة"،والدكتور رمضان حسن مسؤول التفتيش بالجهاز، ومن بني سويف :الدكتورة أسماء سامي مدير وحدة المخلفات الصلبة بالمكتب الفني بالمحافظة ،والدكتورة وفاء الحميلي مدير صحة البيئة بمديرية الصحة،و نهى عباس"القوى العاملة"،و رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية ، وإيمان نصر، والأستاذ محمد سيد بالمكتب الفني.

وناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة الخطوات والإجراءات التي قامت بها "على مدار أمس واليوم"،حيث تم المرور على 10 مصانع بمنطقة بياض العرب الصناعية وأبوصالح شرق النيل،منها :مصنع دجدوجة ،الشركة الكندية ،مجزر سيرة ،مصنع الخميرة ومصنع الدهانات ،مصنع فودز ومصنع انجل ييست (الخميرة) ،ومصنع على عبدالرحمن للطحينية.

وتم خلال المرور والمتابعة الميدانية قيام أعضاء اللجنة بمراجعة عدد من المعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بأنظمة الصرف الصحي والصناعي والأمن الصناعي والسلامة المهنية والحماية المدنية وغيرها من الاشتراطات ،وتم عمل محاضر انتقال وتفتيش من قبل اللجنة ،تمهيدا لإعددا تقرير رصد بيئي واف من الناحيتين الفنية والقانونية،متضمنا نتائج المرور والملاحظات والمخالفات " إن وجدت" والتوصيات والإجراءات الإدارية والقانونية والفنية الواجب تنفيذها.

كان المحافظ قد كلف بتشكيل لجنة من المحافظة ضمت "البيئة والطب البيطري والصحة والزراعة والقوى العاملة والحماية المدنية وشركة المياه"،على إثر ورود شكاوى من وجود روائح كريهة في الجو،تردد أنها نتيجة وجود بعض المخالفات بمصنعين ترتب عليها وجود تلك الرائحة،حيث أوصت اللجنة" حينذاك"باجراءات عملية منها مخاطبة جهاز شؤون البيئة بمحافظة المنيا لفحص بعض المنشآت الصناعية من مصانع ومجازر بالمنطقة بيئيا،وذلك "كإجراء احترازي" ،لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
محافظ بني سويف: نتابع إجراءات فحص المصانع بالمنطقة الصناعية
محافظ بني سويف: نتابع إجراءات فحص المصانع بالمنطقة الصناعية
محافظ بني سويف: نتابع إجراءات فحص المصانع بالمنطقة الصناعية
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