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محافظات

توافد الاقباط إلى الكنائس لحضور قداس رأس السنة في أسيوط .. صور

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:23 م
توافد الأقباط على
توافد الأقباط على الكنائس
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إيهاب عمر
توافد الآلاف من الأقباط الى الكنائس والايبارشيات والاديرة بمختلف مراكز محافظة أسيوط لحضور قداس رأس السنة الميلادية.

واستعدت الكنائس والايبارشيات لاستقبال آلاف الأقباط للاحتفال برأس السنة الميلادية وحضور القداس، وقامت بنشر فرق الكشافة بمداخل الكنائس، لتسهيل دخول المواطنين وعدم التزاحم أمام أبواب الكنائس.

وقامت مديرية أمن أسيوط بفرض كردونات أمنية بمحيط الكنائس والإيبارشيات والأديرة بمختلف مراكز المحافظة، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى الكنائس، وتغيير في الحركة المرورية بمحيط الكنائس بمختلف مراكز محافظة أسيوط.

ونشرت مديرية الأمن أفرادا من الشرطة النسائية على بوابات الكنائس والأديرة والإيبارشيات لتفتيش النساء قبل الدخول لحضور قداس رأس السنة.

وأكد مصدر أمني بأسيوط أن المديرية وضعت خطة أمنية للتصدي لأي أعمال تحاول تعكير الاحتفال برأس السنة الميلادية، مشيرا إلى أنه تم نشر قوات من الشرطة السرية والاشتباه بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى دوريات أمنية تجوب شوارع المحافظة.
توافد الاقباط إلى الكنائس لحضور قداس رأس السنة في أسيوط .. صور
توافد الاقباط إلى الكنائس لحضور قداس رأس السنة في أسيوط .. صور
توافد الاقباط إلى الكنائس لحضور قداس رأس السنة في أسيوط .. صور
توافد الاقباط إلى الكنائس لحضور قداس رأس السنة في أسيوط .. صور
توافد الاقباط إلى الكنائس لحضور قداس رأس السنة في أسيوط .. صور
توافد الاقباط إلى الكنائس لحضور قداس رأس السنة في أسيوط .. صور
توافد الاقباط إلى الكنائس لحضور قداس رأس السنة في أسيوط .. صور
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