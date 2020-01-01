العطاء والقتال.. تحذير شديد اللهجة من كارتيرون للاعبي الزمالك قبل مباراة أسوان

حذر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبى الفريق من الاستهانة والإستهتار بأسوان مؤكدا أن كرة القدم لا تعترف الا بالعطاء والقتال داخل المستطيل الأخضر.



وقال كارتيرون للاعبى الزمالك قبل الدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها مساء غدا الخميس بإستاد القاهرة الدولى أن الفريق الأبيض فى حاجة للفوز بالنقاط الثلاث لاستعادة الانتصارات بعد خسارته أمام الطلائع والتعادل مع سموحة والإنتاج تباعا



وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى عن قائمة مواجهة الزمالك مع فريق أسوان في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز والتي تقام مساء غد الخميس على استاد القاهرة.



وضمت القائمة اللاعبين:



محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي



محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - احمد عيد - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع



طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو- يوسف أوباما - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط



مصطفي محمد - عمر السعيد في خط الهجوم.