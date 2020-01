المصرية للاتصالات توحد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي | تعرف على التفاصيل

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توحيد الباقات الأساسية للتليفون الأرضي المنزلي في باقة WE أرضي بـ 20 جنيها، والتي تتضمن 120 دقيقة محلية وخدمة إظهار رقم الطالب، وذلك بدءًا من فاتورة يناير 2020.. وبهذا تكون الشركة قد ألغت باقة 15 جنيهاً السابقة لتبدأ الباقات من الباقة الأساسية WE 20، كما تتيح الشركة لعملائها خيارات أخرى من الباقات الأكبر التي تتناسب مع رغبات العملاء واحتياجاتهم المختلفة وهي باقة WE أرضي 35، وWE أرضي 65.