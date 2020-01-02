زيسكو الزامبى يدعم صفوفه بصفقة قوية قبل لقاء الزمالك بدوري الأبطال

أعلن نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم الكونغولي كريس موجالو لمدة موسمين قادمين لتدعيم صفوف الفريق في مشوار دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويستعد فريق زيسكو الزامبي لخوض لقاء الزمالك المصري يوم 11 يناير الجاري في القاهرة بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالبطولة.



وقال ريتشارد مولينجا مدير نادي زيسكو في بيان رسمي اليوم الخميس، إن صفقة موجالو تمت بشكل رسمي بعد مفاوضات مع ناديه لوساكا ديناموز، مؤكدا أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية وسينضم لتدريبات الفريق.



وأعلن مولينجا تجديد عقد المهاجم الكيني الدولي جيسي وير لموسمين قادمين أيضا بعد أن انتهى عقده يوم 31 ديسمبر الماضي.



بينما أعلن النادي رحيل لاعب الوسط الكيني أنتوني اكومو لعدم التوصل لاتفاق حول تجديد عقد اللاعب.



وتعادل زيسكو في لقاء الجولة الثالثة ضد الزمالك بهدف لكل منهما وحصد زيسكو نقطتين في 3 مباريات بالجولات الثلاث الأولى بدور المجموعات.