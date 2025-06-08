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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يقضي ثالث أيام العيد مع العاملين بمحطة توليد أبو قير الجديدة

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم الاحد بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء ابو قير الجديدة ، بقدرة 1300 ميجاوات بمحافظة الاسكندرية،والتى تمثل 41% م من اجمالي الطاقة المولدة لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ، وتتكون محطة كهرباء أبوقير الجديدة من وحدتين بخاريتين قدرة كل وحدة 650 ميجاوات ، وذلك لمتابعة سير العمل خلال ايام عيد الاضحى المبارك، والوقوف على الواقع الفعلى لتنفيذ نمط التشغيل الجديد والتعاون والتنسيق مع مركز التحكم وخطط الصيانة ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة والالتزام بالمعايير العالمية للأمن والسلامة.

استهل الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بعقد اجتماع مع الأطقم العاملة بالمحطة ومسئولي التشغيل ، بحضور المهندس محمد الباتع رئيس شركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء، وقام بتفقد قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد ، وغرفة التحكم الرئيسية ، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود، وكذلك خطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ ومدى مراعاة ذلك وأوقات الذروة وارتفاع الأحمال على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء ، والاستعداد لفصل الصيف ، وناقش الدكتور عصمت كيفية مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق العمل فى اطار الخطة العامة لتحقيق جودة التشغيل ، وتمت مناقشة الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر فى استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وأنظمة الحماية المختلفة لضمان الكفاءة العالية فى ظل موجات ارتفاع درجات الحرارة المنتظرة.


وجه الدكتور محمود عصمت بمراجعة شاملة لخطة التشغيل وتفعيل الصيانة الوقائية ، وغيرها من مجريات خطة العمل بما فى ذلك  الجداول الزمنية للتفتيش والمراجعة والصيانة فى اطار متطلبات جودة التشغيل وطبقا للوقود المستخدم واعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة، مؤكدا اهمية الالتزام بالمعايير العالمية ، مشيرا إلى محددات خطة العمل وأولويات تحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفقد فى التيار على كافة الجهود وضمان الاستدامة والاستقرار. 

قال الدكتور محمود عصمت ، إن الالتزام بمعايير الأمن والجودة فى التشغيل ضرورة حتمية لإنجاح خطة العمل وتحقيق المستهدف فى اطار الجهود المبذولة، وأنه لا بديل عن الارتقاء بمعدلات الأداء لاسيما فى محطات توليد الكهرباء لخفض استهلاك الوقود وتوفير الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية المستدامة فى الدلتا الجديدة، وغيرها من المناطق الجغرافية ، موضحا ان استمرار التواجد الميداني فى مواقع العمل ضرورة حتمية لتحقيق الاهداف، فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد وتحسين معدلات الاداء والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم ، واختتم الدكتور محمود عصمت الجولة الميدانية بتقديم التهنئة للعاملين بالمحطة بمناسبة الأضحى المبارك.

الكهرباء وزير الكهرباء محطة توليد كهرباء ابو قير الجديدة

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