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تعليم

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس الجيزة.. اليوم

السبت 04/يناير/2020 - 03:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
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ياســــمين بدوي
تنطلق اليوم السبت الموافق 4 يناير 2020 ، امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2019/ 2020 بجميع مدارس محافظة الجيزة .

وسيؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي، والبالغ عددهم (224273) طالبا على مستوى محافظة الجيزة، اولى امتحاناتهم اليوم، في مادتي( اللغه العربية والتربية الدينية)، كما سيؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي والبالغ عددهم (219674) امتحانهم في ماده اللغه العربية.

وأكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، ان المديرية انهت كافه الاستعدادات الخاصة بالامتحانات ، من حيث تجهيز اللجان والكنترولات .

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية ، بالاضافة إلى غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية لمتابعة العملية الامتحانية اولا بأول.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة : لقد تم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام بكافه التعليمات والقواعد المنظمة للإمتحانات بما يضمن توفير جو إمتحاني ملائم ومريح لأبنائنا الطلاب .
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