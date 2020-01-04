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فن

بـ فستان أسود أبرز أنوثتها.. شاهد.. إطلالة ريم البارودي

السبت 04/يناير/2020 - 11:08 م
ريم البارودي
ريم البارودي
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محمد بدران
نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت ريم بفستان طويل باللون الأسود، وبدون أكمام، وتركت شعرها البنى المموج منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنيقة.

واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية كآيشادو للعيون، والرموش السوداء، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق.

وكانت ريم البارودي قد حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.




بـ فستان أسود أبرز أنوثتها.. شاهد.. إطلالة ريم البارودي
بـ فستان أسود أبرز أنوثتها.. شاهد.. إطلالة ريم البارودي
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