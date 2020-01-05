قطار الأهلي يسعى للفوز على نادي مصر في الدوري الممتاز

يستقبل الأهلي نظيره نادي مصر، اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة رقم 12 من الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر والقنوات الناقلة..





ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين المارد الأحمر ونادي مصر، في تمام السابعة والنصف مساءً، وتُنقل عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس.





ويدخل الأهلي، المباراة وهو يتصدر جدول الترتيب، بعد أن حقق الفوز في 9 مباريات، ولم يتلق أي هزيمة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري المصري هذا الموسم حتى الآن.





ويتطلع الأهلي بقيادة رينيه فايلر لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز العاشر على التوالي، من أجل تأمين صدارة الدوري والحفاظ على اللقب، في ظل تعثر أقرب منافسيه الزمالك وبيراميدز.





وسيكون الفوز بمثابة الحافز المعنوي للمارد الأحمر وكذلك بروفة قوية للفريق، قبل مباراته بلاتينيوم الزيمبابوي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.



