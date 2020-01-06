الدولار أقل من 16 جنيها.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2020

الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى

اليوم الاثنين 6-1-2020 ، و

ومصر، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.99 جنيه، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 6-1-2020 و أسعار العملات الأجنبية في البنوك.





سعر الدولار اليوم الاثنين 6-1-2020 في البنوك









سعر الدولار و العملات الأجنبية





فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين و أسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :





سعر الدولار الأمريكي





سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.99، وبيع : 16.09





سعر اليورو ​





بينما سجل سعر اليورو ​ اليوم الاثنين شراء : 17.84 وبيع : 17.96





سعر الجنيه الاسترليني​





أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.93 وبيع : 21.05





سعر الفرنك السويسرى​





وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.43 وبيع : 16.54





سعر الـ 100 الين اليابانى





أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.79 وبيع : 14.88









أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.26 وبيع : 4.29





سعر الدينار الكويتى​





بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 52.74 بيع : 53.10





سعر الدرهم الإماراتى





وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.35 ، وبيع : 4.38





سعر اليوان الصيني





وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.29 وبيع : 2.31









سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي





سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09





سعر الريال السعودي البنك الأهلي





سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.25 ، وبيع : 4.28









سع ر الدولار في بنك مصر





سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 6-1-2020 شراء : 15.99، وبيع: 16.09





سعر الريال السعودي في بنك مصر



