خاص..حفيظ دراجي يصدم طارق حامد بسبب جائزة الأفضل داخل إفريقيا

كشف حفيظ دراجي المعلق الجزائري الشهير، عن اللاعب الذي يرشحه للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا ، لعام 2019.



وقال حفيظ دراجي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "بالنسبة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة ، أرشح يوسف البلايلي باعتباره متوج بدوري أبطال إفريقيا مع الترجي، وكأس أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر".



يذكر أن قائمة الترشيحات النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية لعام 2019، قد ضمت طارق حامد متوسط ميدان نادي الزمالك ، وأنيس البدري لاعب الترجي، والجزائري يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي والذي اعتذر عن حضور الحفل.



ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل اليوم الثلاثاء في مدينة الغردقة.