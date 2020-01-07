AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو يدعم طارق حامد من قلب البحر الأحمر.. فيديو

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:21 م
ميدو
ميدو
Advertisements
القسم الرياضي
حرص أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، ومدرب مصر المقاصة الحالي، على دعم طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، قبل حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019.

ونشر ميدو فيديو عبر حسابه الشخصي "تويتر"، من قلب البحر الأحمر، معلقًا عليه: "بالتوفيق لأخي طارق حامد قلب الدوري المصري وفريق الزمالك".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم، الثلاثاء، إلى مدينة الغردقة، لمتابعة حفل تسليم جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019، على مسرح عائم بمنتجع سهل حشيش.

وسيحضر ميدو حفل توزيع الجوائز، بعد أن تلقى دعوة رسمية، من الاتحادين الإفريقي والدولي.

ويتواجد طارق حامد، نجم وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء، مع الجزائري يوسف البلايلي، والتونسي أنيس البدري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي بـ 2019

طارق حامد ينافس البدري والخنيسي بالقائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا.. واستبعاد نجم الأهلي

فخر مصر.. محمد صلاح وطارق حامد ينافسان بقوة على جوائز الأفضل في إفريقيا

فى أجمل بقاع مصر.. استادات تحصل على تنظيم جائزة الأفضل في إفريقيا

حسام حسن خارج الحسابات.. 5 أساطير مصرية فى حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

الحضري يعتذر عن حضور حفل أفضل لاعب في أفريقيا.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة.. تعرف عليها

بعد مقتل سليماني.. ظريف يؤكد: اقتربنا من حل أزمات المنطقة

بـ لوك كاجوال | حلا شيحة تخطف الأنظار من أندونيسيا

بعد زفافها | غادة رجب تتصدر تريند جوجل

هل يحضر صلاح | تغريدة جديدة من ليفربول قبل ساعات من حفل أفضل لاعب أفريقي

بسبب تهريب زوجها من اليابان.. رحلة كارول غصن من نجمة أزياء شهيرة لزوجة مطلوبة أمنيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعزف لـ عمر خيرت وأم كلثوم.. شاهد| عمر مختار أصغر عازف بيانو كفيف

بعد فوزهما بـ2 مليون إسترليني بأيام.. زوجان في انتظار خبر سعيد

فتاة تستخدم صورها بحيلة غريبة لإنقاذ الحيوانات من الحرائق في أستراليا