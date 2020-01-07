ميدو يدعم طارق حامد من قلب البحر الأحمر.. فيديو

حرص أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، ومدرب مصر المقاصة الحالي، على دعم طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، قبل حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019.



ونشر ميدو فيديو عبر حسابه الشخصي "تويتر"، من قلب البحر الأحمر، معلقًا عليه: "بالتوفيق لأخي طارق حامد قلب الدوري المصري وفريق الزمالك".



وتتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم، الثلاثاء، إلى مدينة الغردقة، لمتابعة حفل تسليم جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2019، على مسرح عائم بمنتجع سهل حشيش.



وسيحضر ميدو حفل توزيع الجوائز، بعد أن تلقى دعوة رسمية، من الاتحادين الإفريقي والدولي.



ويتواجد طارق حامد، نجم وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء، مع الجزائري يوسف البلايلي، والتونسي أنيس البدري.

