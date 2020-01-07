اعتذار البلايلى| طارق حامد على موعد مع أفضل لاعب محلي في أفريقيا

اعتذر الجزائري يوسف البلايلى لاعب الترجى التونسى السابق وأهلى جدة الحالي عن عدم حضور حفل أفضل لاعب إفريقي 2019 المقرر إقامته بالغردقة فى التاسعة من مساء اليوم .



وقالت عدد من التقارير الصحيفة إن اللاعب الجزائرى أبلغ مسئولى الكاف بعدم الحضور إلى مصر لارتباطه بخوض لقاء مهم مع فريقه أهلي جدة ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين والتى من المقرر غدا فى نفس توقيت حفل أفضل لاعب .



وكان البلايلى أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في عام 2019، بعد نجاحه في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقه السابق الترجي التونسي وقيادة منتخب بلاده الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019.



ومع اعتذار البلايلى ، أصبحت فرص طارق حامد نجم الزمالك والذى يتنافس معه على جائزة أفضل لاعب داخل القارة جيدة ، بالإضافة إلى تصاعد فرص التونسى أنيس البدرى فى الفوز بالجائزة أيضا.



وكشف مصدر بالاتحاد الأفريقي أن اعتذار أى لاعب لا يعنى خروجه من المنافسة، مشيرا إلى أن حظوظ الثلاثي البلايلى وحامد والبدرى متساوية فى حصد لقب أفضل لاعب داخل القارة.