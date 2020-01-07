AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اعتذار البلايلى| طارق حامد على موعد مع أفضل لاعب محلي في أفريقيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:46 ص
طارق حامد
طارق حامد
Advertisements
عمرو الحلوانى
اعتذر الجزائري يوسف البلايلى لاعب الترجى التونسى السابق وأهلى جدة الحالي عن عدم حضور حفل أفضل لاعب إفريقي 2019 المقرر إقامته بالغردقة فى التاسعة من مساء اليوم .

وقالت عدد من التقارير الصحيفة إن اللاعب الجزائرى أبلغ مسئولى الكاف بعدم الحضور إلى مصر لارتباطه بخوض لقاء مهم مع فريقه أهلي جدة ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين والتى من المقرر غدا فى نفس توقيت حفل أفضل لاعب .

وكان البلايلى أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا في عام 2019، بعد نجاحه في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مع فريقه السابق الترجي التونسي وقيادة منتخب بلاده الجزائر للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019.

ومع اعتذار البلايلى ، أصبحت فرص طارق حامد نجم الزمالك والذى يتنافس معه على جائزة أفضل لاعب داخل القارة جيدة ، بالإضافة إلى تصاعد فرص التونسى أنيس البدرى فى الفوز بالجائزة أيضا.

وكشف مصدر بالاتحاد الأفريقي أن اعتذار أى لاعب لا يعنى خروجه من المنافسة، مشيرا إلى أن حظوظ الثلاثي البلايلى وحامد والبدرى متساوية فى حصد لقب أفضل لاعب داخل القارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق حامد ينافس البدري والخنيسي بالقائمة النهائية لأفضل لاعب داخل إفريقيا.. واستبعاد نجم الأهلي

كارتيرون يهنئ طارق حامد لدخوله القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا

هل يفعلها محمد صلاح؟ .. الكاف يعلن عن شعار حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

هل يفعلها محمد صلاح؟| الكاف يدعو الخطيب لحفل أفضل لاعب إفريقي 2019

منافس طارق حامد ..البلايلى يعتذر عن حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

محمد صلاح يربك الحسابات| الأزمات تحاصر حفل أفضل لاعب إفريقي 2019

ترشيحاتنا

سبب وفاة نجم المنتخب السعودي خميس العويران

كابوس تاريخي.. إيران تكشف عن 13 سيناريو للرد على مقتل سليماني

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2020

أول رد من محامي نانسي عجرم على عائلة الشاب السوري القتيل

وليد عبد اللطيف: عملي في الزمالك ليس سبوبة.. وإشادتي بالخطيب سبب إبعادي عن القناة| فيديو

سبب طلاق أصالة وطارق العريان.. نسرين طافش تثير الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق مثير للجدل والسخرية من الجوكر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل.. شاهد

شاهد.. هجوم خنزير مسعور على عمال محطة وقود

ثعبان يتسلل إلى مرحاض منزل ويروع مالكه المسن.. شاهد ماذا حدث