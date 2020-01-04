البلايلي يرغب في الرحيل عن الأهلي السعودي للانتقال للدوري الفرنسي

أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن الجزائري يوسف بلايلي، جناح فريق أهلي جدة السعودي يرغب في الرحيل عن الفريق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.



وانضم بلايلى لصفوف الأهلى السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الترجي التونسي، وذلك عقب تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر شهر يونيو الماضى .



وأوضحت تلك التقارير أن البلايلي طلب من إدارة النادي الرحيل في يناير الجاري،رغبة منه في الانتقال إلى الدوري الفرنسي والاستفادة من موهبته بأكبر قدر ممكن.



وأشارت إلى أن بلايلي أبدى استعداده للتنازل عن جزء كبير من مستحقاته وذلك من أجل العودة إلى الأجواء الأوروبية، لخوضه تجربة قصيرة في الدوري الفرنسي مع فريق أنجيه خلال الفترة من سبتمبر 2017 حتى يناير 2018، لكنها لم تكن فترة مميزة، لذا يرغب في تحقيق ذاته بالملاعب الأوروبية.



وشارك بلايلي حتى الآن مع الأهلي في 7 مباريات بكافة البطولات، سجل خلاها هدفين وصنع هدفًا، وينافس نجم الجزائر على جائزة أفضل لاعب داخل قارة افريقيا لعام 2019، مع طارق حامد وأنيس البدرى .