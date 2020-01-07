AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:50 م
ميناء
ميناء
Advertisements
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 27 عقدة شمالية غربية و ارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1013 درجة وحالة البحر مضطربة جدا.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وأصدر اللواء بحرى خالد زهران رئيس هيئة موانى البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .
Advertisements

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يقيم حفلا لـ تكريم طارق حامد

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد

الجيش الأمريكي يهدد إيران بعرض لـ 52 طائرة من طراز F-35A.. فيديو وصور

الأرصاد: نشاط للرياح والأتربة يزيد الإحساس بالبرودة خلال الساعات المقبلة.. فيديو

طرد حسام غالي من مباراة الجونة وأسوان

تطور جديد.. قتلى جنازة قاسم سليماني يصل لرقم مرعب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد