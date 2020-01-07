إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 27 عقدة شمالية غربية و ارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1013 درجة وحالة البحر مضطربة جدا.





وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .



