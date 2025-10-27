قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فقدان 2 من طاقمها..غرق سفينة صينية بعد اصطدامها بأخرى
اصطفاف العشرات من شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تمهيدا لدخول غزة
شاب ينهى حياة شقيقه بطلقات نارية خلال مشاجرة بقنا
السقف وقع عليهم..إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار كورنيش الاسكندرية
سقط على السكان.. انهيار جزئي بعقار على طريق الكورنيش بالإسكندرية
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل وفاته لحرمان أشقائه من الميراث؟
الحكم في دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد.. غدًا
بين الفائدة والخطر| كيف تجعل الخضروات والفاكهة آمنة
هل كثرة الإنجاب باب للرزق؟.. الإفتاء تصحح 6 أخطاء شائعة
بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025
بعد تراجع 100 جنيه.. أسعار الذهب في مصر مستهل الإثنين
دوري مدارس مصر |5مراحل للمسابقة والتسجيل حتى 5 نوفمبر عبر هذا الرابط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الحكم في دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد.. غدًا

إسلام دياب

تصدر محكمة مدنى القاهرة الجديدة، غدًا الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025، الحكم في دعوى بطلان الحجز علي ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد.

وخلال نظر الجلسة الماضية طالب محامي اللاعب إبراهيم سعيد، التصريح باستخراج شهادة من إدارة الكمبوند، الذي يسكن فيه اللاعب تفيد أن الوحدة التي تم الحجز عليها مملوكة للشركة التي تملك الكمبوند، وأن العين التي يسكن فيها اللاعب مؤجرة مفروشة ولا يملكها، المنقولات التي تم الحجز عليها مملوكة للشركة.

تم القبض على إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف مبلغ النفقة لأبنائه، بعد أن قامت مطلقته بالحصول على أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة لصالحها في 9 دعاوى ما بين النفقة، ودعاوى أخري فيما يخص مصاريف المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وزيادة المصاريف الدراسية لأبنائه من طليقته الأولي.

بعد كل هذه الدعاوى القضائية التي أقامتها مطلقة اللاعب إبراهيم سعيد، تمكنت من الحصول على أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة، إلا أن اللاعب استخدم حقه القانوني في دراجات التقاضي، وتقدم بطلب استئناف على الأحكام القضائية الصادرة ضده، إلا أن المحكمة أيدت تلك الأحكام وأصبحت أحكام نهائية واجبة النفاذ.

