بعد تفوقه على طارق حامد | ما هي أهم محطات يوسف البلايلي أفضل لاعب أفريقى ؟

توج يوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي والمنتخب الجزائري بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء وذلك في الحفل الذي أقيم بسهل حشيش في الغردقة والمقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".



ويعد يوسف أحد الركائز الأساسية لمنتخب الجزائر لكرة القدم و أهلى جدة السعودى حاليا، والترجى التونسى سابقا.



وتنافس البلايلى على لقب أفضل لاعب داخل القارة السمراء مع كل من طارق حامد لاعب الوسط المدافع بمنتخب مصر وأحد أبرز نجوم نادى الزمالك المتوج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية إلى جانب أنيس البدرى مهاجم المنتخب التونسى وفريق الترجى.



وجاء ترشح يوسف بلايلى، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية فى عام 2019، بعد نجاحه فى التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا "موسم 2018-2019 " مع فريقه السابق الترجى التونسى.



وساهم بلايلى أيضا فى قيادة منتخب بلاده "محاربى الصحراء" للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت بمصر عام 2019.



وانضم بلايلى المولود فى 14 مارس عام 1992 بمدينة وهران الجزائرية وهو فى عمر الـ 15 عاما لفريق رائد شباب غرب وهران موسم 2007-2008 ثم فريق مولودية وهران موسم 2008-2009، وفى موسم 2009-2010 انضم لفريق أهلى برج بوعريريج الجزائرى، وعاد مرة أخرى لفريق مولودية وهران موسمى 2010-2012.



ولفت بزوغ نجم بلايلى فى الدورى الجزائرى، أنظار الترجى التونسى، الذى طلب ضمه مقابل 350 ألف يورو، ليوقع بلايلى عام 2012، على عقد انتقاله لبطل تونس لمدة عامين، حيث خاض بقميصه 55 مباراة خلال موسمين، سجل خلالهما 10 أهداف، ليعود مجددا إلى الدورى الجزائرى موسم 2014-2015 عبر بوابة اتحاد العاصمة الجزائرى، حيث برز بشكل غير مسبوق، وشارك فى 41 مباراة سجل خلالها 13 هدفا محليا وقاريا.



غير أن عام 2015 لم يكن عاديا فى مشوار بلايلى، حيث سقط فى فخ المنشطات "المخدرات" فى مناسبتين، الأولى جمعت فريقه اتحاد العاصمة بمولودية العلمة فى دورى أبطال إفريقيا، والثانية أمام شباب قسنطينة فى الدورى الجزائرى، ليعاقب بعدم ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات، قبل أن تخفف المحكمة الرياضية عقوبته إلى سنتين فقط.



وألقى الإيقاف بظلاله على حياة بلايلى، وظن كثيرون أنه دخل نفق اللاعودة، إلا أن اللاعب أثبت أن أجمل قصص النجاحات تولد من رحم المعاناة، حيث رفع مستوى التحدى بمواصلته التدرب بجدية رفقة فريقه السابق، مولودية وهران، طيلة فترة إيقافه.



وفى موسم 2017-2018 عاد بلايلى للملاعب، عبر بوابة نادى آنجيه الفرنسى، إلا أنه قضى موسما صعبا للغاية، الأمر الذى دفعه إلى إعلان تمرده على إدارة ناديه، وطلب فسخ عقده، ليعود بعدها إلى الترجى التونسى موسم 2018-2019، وينجح فى قيادته إلى التتويج بدورى أبطال إفريقيا، حيث شارك فى 51 مباراة، فى مختلف المسابقات سجل خلالها 14 هدفا، واختار بعد ذلك فى الصيف الماضى الانضمام لأهلى جدة السعودى "فريقه الحالى".



وانضم بلايلى إلى منتخب الجزائر فى عهد المدرب الفرنسى، كريستيان جوركيف عام 2015 قبل إيقافه حيث خاض مباراتين وديتين.



وفى عام 2018 انضم مرة أخرى لمنتخب الخضر فى عهد مدربه الوطنى جمال بلماضى، المدير الفنى، للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا.



تألق بلايلى جعله ركيزة أساسية فى تشكيلة المدرب بلماضى، بفضل مهاراته الكبيرة، و انضباطه فى التدريبات والمباريات، مما منحه شرف تمثيل المنتخب الجزائرى الفائز بكأس الأمم الإفريقية التى أقيمت بمصر العام الماضى.