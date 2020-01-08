حوار| الفنان الكويتي داوود حسين يكشف كواليس «ذاكرة الظل»

يصور النجم الكويتي داود حسين مسلسل "ذاكرة الظل" المقرر عرضه رمضان المقبل.



وقد تحدث "داوود" لـ "صدى البلد" عن دوره في المسلسل، وأسباب ابتعاده عن السينما الفترة الاخيرة ورأيه في مسرح مصر، حيث أكد إنه لم يقلق من شخصيته في مسلسل ذاكرة الظل الذي يتم عرضه رمضان المقبل، متابعا: "عندما عرض علي الدور ترددت في البداية ولكن بعد قراءة السيناريو وجدت أن الدور سيعتبر نقلة في حياتي.



وأضاف: "الفنان عليه أن يقدم جميع الأدوار، إذا كان العمل سيضيف له وهذا ما وجدته في المسلسل"، مؤكدا على أن الشعب المصري ذواق للفن بانواعه وهذا من أفلام الأبيض والأسود.



ونوه: "لا أعرف ولكن من وجهة نظري الشخصية أن هناك عاملين هما التلقائية والصدق، بالإضافة إلى النجوم الذي شاركتهم في أعمالهم ومدى حبهم لي ، وهذا ظهر بوضوح في جميع الأعمال التي قدمتها هنا في مصر"، مشيرا إلى أن سبب ابتعاده عن السينما أسباب عديدة أبرزها أن الأدوار التي تعرض عليه لا تناسب مشواره الفني.



وصرح الفنان الكويتي داود حسين لـ "صدى البلد": هناك أسباب كثيرة أبرزها أنني لا يوجد عندنا في الكويت صناعة سينما مثل مصر، فعندما تأتي لي العروض أكون حريصا في الاختيار ورفضت أعمال عديدة بعكس العروض في مصر فعندما عرض علي فيلم "عندليب الدقي" وافقت على الفور أيضا "علي جنب يا أسطى" فهذه الأعمال حققت بها نجاحا كبيرا، خاصة أن الجمهور المصري يعشق هذه النوعية من الأعمال، وأصبح الجمهور يعشق أعمالي هناك كيمياء كبيرة تجمعني بالجمهور المصري.



وتابع داود حسين أن مسرح مصر "الذي يقدمه أشرف عبد الباقي تجربة ناجحة بدليل تفاعل الجمهور".



وقال "حسين" لـ "صدى البلد": "الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير سواء المصري أو العربي وهذا أراه بعيني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرهم، معربا عن اعتقاده بأن الجمهور لو لم يحب "مسرح مصر" لكان كاد انتهى منذ فترة طويلة".



من ناحية أخرى يواصل داود تصوير مسلسل "ذاكرة الظل"، عمل فني درامي كويتي متكامل، سيعرض رمضان المقبل، فأنا أقدم شخصية جديدة علي وهي رجل شرير، بعيدا عن الشكل المعتاد الذي تعود عليه الجمهور الرجل الطيب المسالم".



يشارك في العمل الجديد مجموعة من النجوم، منهم عبير الجندي وأحمد إيراج ويعقوب عبدالله وروان المهدي ومحمد صفر وحشد آخر من النجوم، وهو من إخراج الفنان محمد كاظم".



وعبر الفنان الكويتي داود حسين، عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه مؤخرا خلال مهرجان الاسكندرية المسرحي للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، متابعا: "أعتبر هذا التكريم شرف لي لانه من المهرجانات الهامة لأسباب عديدة أبرزها أن مصر بلد الفن والثقافة وبها أساتذة كبيرة لهم فضل كبير علي أن أقف على خشبة المسرح أيضا أنه الأقرب إلي قلبي لأنه أول تكريم بالنسبة لي في مصر".