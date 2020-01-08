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أخبار العالم

رئيس أوكرانيا يأمر بفتح تحقيق جنائي حول الطائرة المنكوبة في إيران

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:02 ص
طائرة الخطوط الجوية
طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أمر بفتح تحقيق جنائي حول ظروف كارثة الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في سماء العاصمة الإيرانية طهران خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكدت السفارة الأوكرانية لدى إيران أن السبب الرئيسي وراء تحطم الطائرة في إيران هو وجود عطل في المحرك وليس صاروخ.

كما أفادت السفارة بمقتل 11 من مواطنيها بينهم 9 من طاقم الطائرة.

وكانت طائرة "بوينج 737" تابعة للطيران الأوكراني تحطمت بالقرب من مطار الخميني الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار خامنئي الدولي في إيران.

وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مقتل طاقم وركاب الطائرة المنكوبة في إيران.

كما أعلنت مؤسسة الطيران الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون.

وقالت منظمة الطوارئ الإيرانية، إن 145 راكبا على متن الطائرة الأوكرانية يحملون الجنسية الإيرانية، لافتة إلى أن الطائرة تأخرت ساعة واحدة عن موعد إقلاعها.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن المتحدث باسم مطار الخميني في طهران إن جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية التي سقطت قرب المطار قد لقوا حتفهم وعددهم نحو 180 شخصًا، بينهم 81 امرأة و15 طفلا.
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