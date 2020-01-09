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فن

صدمة.. مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته | صور

الخميس 09/يناير/2020 - 09:57 ص
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان خالد بيومى، عضو نقابة المهن الموسيقية، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يعلن فيه وفاة والد المطرب إيهاب توفيق بسبب الحريق الذى نشب فى فيلا إيهاب توفيق صباح اليوم، الخميس.

وقال الفنان خالد بيومى: "البقاء والدوام لله تعالى حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده الآن، ربنا يصبركم يا رب".

وكان اندلع حريق فى فيلا الفنان إيهاب توفيق، اليوم، الخميس، ولم يتم الكشف عن أسباب الحريق.

وتلقت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا، بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه من قبل الدفع بـ8 سيارات.

وكان آخر ظهور للفنان إيهاب توفيق مع الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، وكشف عن حقيقة الكليبات التى طرحت له، حيث قال: إن الكليبات القديمة كانت فى وقتها أفضل شيء، وأكد أن الفنان الذى كان يصور فيديو كليب كان مميزا.

وأضاف الفنان إيهاب توفيق أن الكليبات التي نشرت مؤخرًا له على السوشيال ميديا حقيقية، معلقًا "ده اللى كان متاح فى الوقت ده".

وأوضح الفنان إيهاب توفيق، أنه قام بتصوير كليب "دانى" فى عام 89، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى يتحدثون عن الكلب فى الأيام الحالية.

وأشار الفنان إيهاب توفيق، إلى أن كليب "تترجى فيا"، نال أيضا تعليقات كثيرة من المواطنين على السوشيال ميديا.
صدمة.. مصرع والد إيهاب توفيق فى حريق فيلته | صور
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