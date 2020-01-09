مادلين طبر تقدم وصفات طبيعية للحفاظ على جمال البشرة.. فيديو

قال الفنانة اللبنانية مادلين طبر، إنها مع قيام أى فنانة بعمليات التجميل، مؤكدة أن زيارة أطباء التجميل أمر مهم.



وأضافت مادلين طبر، خلال حوارها ببرنامج "حديث المساء" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن هناك نجوما كبار ورجالا أيضا يذهبون لأطباء التجميل لإجراء عمليات التجميل.



وأشارت مادلين طبر، إلى أن هناك وصفات طبيعية من الممكن أن يستعملها المواطن أو الفنان غير القادر من أجل الحفاظ على الوجه.



وأوضحت مادلين طبر، أن هناك وصفات طبيعية من الممكن أن تُشعر الفتيات والفنانات بالجمال وتساعد على تفتيح البشرة.



وكشفت مادلين طبر، أن الجميع عليه أن يتناول المياه بشكل مستمر، وكشفت أن هناك وصفة جميلة لتجميل الوجه وقالت: "اللى مش معاه فلوس يجيب جلسرين وليمون ويحطها على الوجه مؤكدة أنها تعلمت ذلك من جدتها".

