AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محفوظ مرزوق: «قادر 2020» أكبر المناورات العسكرية بعد «بدر 1996»..فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 01:17 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
نورهان رافت
قال اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، مناورة "قادر 2020" تحدث على جميع مستويات الأهداف الاستراتيجية في نفس التوقيت، موضحا أن أهميتها تجلت في اختبار العملية الاستراتيجية الدفاعية للقوات المسلحة.

وأضاف مرزوق عبر مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن المناورة جاءت كـ اختبار للخطة الدافعية التنفيذية التي وضعتها القوات المسلحة، وذلك من ناحية تغير اوضاع العدائيات على مختلف جميع الاتجاهات الاستراتيجية الحربية.

وأشار مدير الكلية البحرية الأسبق، إلي أن "قادر 2020" تعد أكبر المناورات العسكرية بعد مناورة" بدر 1996 "، وذلك تم لمراجعة الخطة الدفاعية الاستراتيجية للجيش المصري علي كافة الاصعدة.

وذكر أن المناورات الاستراتيجية السابقة كانت تضم تدريب مركز استراتيجي عسكري واحد، ولكن "قادر 2020" مختلفة فهي تقوم على كافة الجهات العسكرية الاستراتيجية، موضحا أنها مناورة غير مسبوقة من حيث كفاءة التدريبات العسكرية.

وأوضح أن هناك مستوى تقييم عسكري للمناورة من حيث كفاءة التدريب والتسليح الحديث، الذي أضاف قدرات قتالية كبير للقوات المسلحة المصرية، استجابة للتغيرات في وضع العدائيات الإقليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير الكلية البحرية الأسبق: القوات المسلحة نفذت إستراتيجية هجومية في تدريب اليوم.. فيديو

تصيب الهدف بدقة.. مدير الكلية البحرية الأسبق: إطلاق طوربيدات مضادة للغواصات في تدريب اليوم

مدير الكلية البحرية الأسبق: لولا وجود الميسترال لما تمكنا من تأمين عمق 200 كيلو في البحر

مدير الكلية البحرية الأسبق: قوات الصاعقة والمظلات لديها مهارات في اختراق دفاعات العدو

مدير الكلية البحرية الأسبق يكشف سر حضور رئيس الأركان تدريب القوات المسلحة اليوم

القوات المسلحة: تنفيذ مناورة عسكرية ضخمة خلال أيام بمشاركة أسلحة حديثة

ترشيحاتنا

بفستان فوشيا.. أصالة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تعيين هيثم بن طارق بو سعيد سلطانا لعمان

مش محتاجة تفرميها.. طريقة عمل كفتة الأرز في الخلاط

بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة المنكوبة.. أول رد من الرئيس الأوكراني

بحد أدنى 500 جنيه.. صرف منحة زواج حال قطع المعاش في هذا الموعد

خارج الملعب.. كواليس مباراة الزمالك وزيسكو وتصريحات نارية لـ مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

بمكياج صاخب و جمبسوت بالترتر.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور