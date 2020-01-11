محفوظ مرزوق: «قادر 2020» أكبر المناورات العسكرية بعد «بدر 1996»..فيديو

قال اللواء محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، مناورة "قادر 2020" تحدث على جميع مستويات الأهداف الاستراتيجية في نفس التوقيت، موضحا أن أهميتها تجلت في اختبار العملية الاستراتيجية الدفاعية للقوات المسلحة.





وأضاف مرزوق عبر مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن المناورة جاءت كـ اختبار للخطة الدافعية التنفيذية التي وضعتها القوات المسلحة، وذلك من ناحية تغير اوضاع العدائيات على مختلف جميع الاتجاهات الاستراتيجية الحربية.





وأشار مدير الكلية البحرية الأسبق، إلي أن "قادر 2020" تعد أكبر المناورات العسكرية بعد مناورة" بدر 1996 "، وذلك تم لمراجعة الخطة الدفاعية الاستراتيجية للجيش المصري علي كافة الاصعدة.





وذكر أن المناورات الاستراتيجية السابقة كانت تضم تدريب مركز استراتيجي عسكري واحد، ولكن "قادر 2020" مختلفة فهي تقوم على كافة الجهات العسكرية الاستراتيجية، موضحا أنها مناورة غير مسبوقة من حيث كفاءة التدريبات العسكرية.



