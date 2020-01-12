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ثقافة

الإبداع في التسويق والترويج.. كتاب جديد لـ أماني ألبرت عن عالم الكتب

الأحد 12/يناير/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
صدر حديثا للدكتورة أماني ألبرت، المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف وأستاذ العلاقات العامة المساعد كتابًا بعنوان "الإبداع في التسويق والترويج" عن دار نشر عالم الكتب.

يجيب الكتاب على مهمة وهي هل يحسن التسوق حالتنا المزاجية؟ وهل حقًا تقوم الشركات ببيع الوهم للعملاء فيشترون أشياء لا يحتاجون إليها؟ تُرى ما هي اللمسة السحرية التي يقوم بها المسوقون لإغراء المستهلكين؟ ولماذا يخاطبون العقل الباطن لنتخذ قراراتنا الشرائية بناء على دوافع خفية في عواطفنا؟ كما يكشف طرق مبتكرة وإبداعية في التسويق للمنتجات والعلامات التجارية.

وفي تسعة فصول يناقش الكتاب تأصيل نظرى عن التسويق والترويج والتعامل معهما كفن، ثم آليات الإبداع فيهما. وطرق تسويق العلامات التجارية، وكيف يتم تحفيز العقل الباطن لبناء التحيزات الايجابية نحو المنتجات، والدليل الإبداعي لفك شفرة المستهلك. وادوات التغريد خارج السرب أو الاتجاهات الحديثة في التسويق مثل التسويق الأخضر ، التسويق الوردي ، تسويق الجيوريلا ، التسويق الحسي ، التسويق الفيروسي .ثم الإبداع باستخدام الميزة التنافسية.

الكتاب هو الثامن لألبرت بعد "مهارات الترجمة الإعلامية" والاتصال الشخصي" و"البروتوكول والاتيكيت" و"الإبداع في الإعلان" و"كسر قواعد الإتيكيت والبروتوكول" و"اتجاهات حديثة في دراسات الصورة الذهنية" و"الكتابة للعلاقات العامة".

وتقول ألبرت، إن هذا الكتاب يجيب على تساؤل رئيس هو كيف تسوق لمنتجك بشكل مبتكر ومختلف. إذ يحمل في طياته الكثير من الأفكار الإبداعية الممتعة والنماذج التطبيقية التي قدمها المسوقون عند ترويجهم لعلاماتهم التجارية. ويناقش الاتجاهات الحديثة في مجال التسويق. والأهم هو أنه يكشف عن كثير من الآليات الإبداعية التي يمكن تطبيقها عند تسويق أي منتج.

أماني ألبرت هي المستشار الإعلامي لجامعة بني سويف، وأستاذ العلاقات العامة المساعد، ووكيل كلية الإعلام، لها العديد من المؤلفات والمقالات، وقامت بالتدريس بعدة جامعات حكومية وخاصة.
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