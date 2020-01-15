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تعليم

جامعة حلوان تطلق أول مسابقة لاختيار أفضل برنامج تعليمي خاص

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:05 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تطلق جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أول مسابقة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية لاختيار أفضل برنامج تعليمي جديد على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة من أجل تحسين جودة العملية التعليمية ودعم البرامج الجامعية التعليمية التي وصل عددها الي ٦٣ برنامج بالإضافة إلى تحقيق هدف الجامعة فى إعداد ٢٣ برنامج جديد في نهاية هذا العام، وذلك بهدف تحقيق جودة العملية التعليمية.

وأكد ماجد نجم -بحسب بيان- تبني الجامعة لسياسة إدارة البرامج الجديدة في إطار مجموعة من القواعد الإدارية والمالية الموحدة والمعلنة بشفافية ورقابة الأداء الجامعي بها بشكل مستمر ضمانا لتحقيق الجودة المنشودة، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان مشهورة بالتخصصات الفريدة من نوعها ووجود عدد من البرامج المتميزة والتي تتسم بدعمها لمتطلبات سوق العمل، وخدمة المجتمع المحيط بالإضافة إلى دعم خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر جادالله مقرر اللجنه العليا للبرامج الجديده أن عملية الاختيار ستتم بشفافية ونزاهة من خلال لجنة متخصصة في ضوء مجموعة من المعايير التي تركز على الجودة والارتباط بسوق العمل والكفاءة في الإدارة والقدرة على التمويل الذاتي لتخفيف العبئ على موازنة الدولة وللمساهمة في تطوير البنية التحتية للكليات المختلفة بالجامعة.
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