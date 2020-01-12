رئيس جامعة حلوان: توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ( 2019-2020).





تفقد فيها مبنى المعامل والفصول بالجامعة للتأكد من إجراء الامتحانات في مناخ مناسب للطلاب وقدم التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعام الجديد ٢٠٢٠.





واطمأن رئيس الجامعة على تجهيز اللجان، وتأمينها وتوافر وسائل الأمن والسلامة وتهيئة مناخ ملائم لجميع الطلاب، مؤكدا توافر عدد كاف من المراقبين والملاحظين داخل كل لجنة.





وأشار إلي أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.



