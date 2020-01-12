AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة حلوان: توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج

الأحد 12/يناير/2020 - 06:41 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ( 2019-2020).

تفقد فيها مبنى المعامل والفصول بالجامعة للتأكد من إجراء الامتحانات في مناخ مناسب للطلاب وقدم التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعام الجديد ٢٠٢٠.

واطمأن رئيس الجامعة على تجهيز اللجان، وتأمينها وتوافر وسائل الأمن والسلامة وتهيئة مناخ ملائم لجميع الطلاب، مؤكدا توافر عدد كاف من المراقبين والملاحظين داخل كل لجنة.

وأشار إلي أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم كافة الخدمات للطلاب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.

وشدد الدكتور ماجد نجم على اتاحة الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لحسن سير أعمال الامتحانات للطلاب كما تفقد فى نهاية جولته كلٌ من كلية التمريض والتربية والتقى بعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بهما واطمأن منهم على سير أعمال الامتحانات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

صلاة الضحى فضلها ووقتها وعدد ركعاتها.. ولماذا لم يداوم عليها الرسول

مجموعة الأهلي.. حمادة صدقي يهاجم إدارة الهلال بعد الهزيمة من النجم الساحلي

فرج عامر يحسم الجدل: حمادة صدقي مدربا لـ سموحة.. تفاصيل

قبل مواجهة حرس الحدود .. فرج عامر يحسم الجدل حول رحيل التوأم

فيديوجراف| أهم تصريحات وزير البترول عن اكتشافات الغاز الجديدة

الحكومة: 2.5 مليون من أصحاب المعاشات يستحقون العلاوات الخمس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة من البروكلى؟

كيف تستخدم الكوسة لإنقاص وزنك 4 كيلو في الأسبوع؟

بفستان جريء.. شاهد منة فضالي تخطف الأنظار بـ إطلالة مثيرة