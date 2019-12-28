أهداف مركز الابتكار اللغوي في جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، إنشاء مركز الابتكار اللغوي بكلية الآداب بالجامعة الممول من مشروعات الاتحاد الأوربي Erasmus تحت اسم مشروع "Xceling نحو التميز في اللغويات التطبيقية والتدريس المبتكر للغة الأجنية في مصر" .



وتتمثل أهداف مركز الابتكار اللغوى باداب حلوان في الآتي:



- ان يصبح مركزًا للتدريب على أحدث الطرق في تدريس اللغات الأجنبية والإستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدريس

- ان يبرز المركز الاتجاهات المتعددة الحديثة في تدريس اللغات الأجنبية لغير الناطقين بها

- احد طرق التدريس الجديدة للغات والتميز في اللغويات التطبيقية من أهم المشروعات التي تفيد أعضاء هيئة التدريس في تنمية مهارتهم التدريسية فيي مجال اللغات، وذلك في إطار مشروعات الاتحاد الأوروبي Erasmus .



وجرى تزويد مركز الابتكار اللغوي Language Innovation Centre بجهاز تخزين وثائقي لتسجيل الدورات التدريبية واعادة بثها، وبه أحدث جيل من السبورات الذكية متعددة الأستخدام، وجهاز صوتي فائق الجودة وعدد من أجهزة اللاب توب مزودة ببرنامج Sanakoوهو برنامج متقدم جدا لتععليم اللغات الأجنبية ويسهم بشكل كبير في التعليم التفاعلي.



يذكر أن المركز سيبدأ في استقبال المتدربين بداية من 27 يناير المقبل وهو بداية بث الدورة التدريبية التي ستعقد في كلية الآداب بجامعة القاهرة وفقا للجدول الزمني لأنشطة مشروع Xceling في عام 2020، على أن يواصل المركز عمله من بث واستقبال الدورات التدريبية التي ستعقد في الجامعات المصرية الست المشاركة في المشروع طوال الشهور الأولى من العام الجديد 2020.



ومشروع Xceling الذي تشارك فيه جامعة حلوان بالتعاون مع خمسة جامعات مصرية (القاهرة، الإسكندرية، فاروس، المنيا والأقصر) وستة جامعات أوربية (سلامنكا، بولونيا، كويمبرا، بواتييه، هايدلبيرج وترينتي كوليدج) يهدف إلى إعداد جيل من المدربين من شباب الباحثين من الهيئة المعاونة لأقسام اللغات الأجنبية الأنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدريس.