لأول مرة.. كورال لذوى القدرات الخاصة بحفل جامعة حلوان

نظم مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية بـ جامعة حلوان حفل دورة أكتوبر ديسمبر ٢٠١٩.
جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية ، والأستاذة الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ الدكتور هيثم سيد مدير مركز الإبداع الموسيقي.
وتضمن الحفل لأول مرة في تاريخ كلية التربية الموسيقية كورال من الطلاب ذوى القدرات الخاصة احتوت على كوكتيل غنائي وطني ومنوعات شرقية غنائية تحت قيادة الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية.
جدير بالذكر أنه ، تولي كلية التربية الموسيقية اهتماما كبيرا بالأنشطة المجتمعية ونشر ثقافة وذوق الموسيقى لدى الجماهير المصرية بجانب الاهتمام بالعملية التعليمية وتدريب الأصوات وإكسابها المهارات الفنية للأداء المتميز المتقن.
جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية ، والأستاذة الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ الدكتور هيثم سيد مدير مركز الإبداع الموسيقي.
وتضمن الحفل لأول مرة في تاريخ كلية التربية الموسيقية كورال من الطلاب ذوى القدرات الخاصة احتوت على كوكتيل غنائي وطني ومنوعات شرقية غنائية تحت قيادة الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية.
كما شمل الحفل أجمل الفقرات الموسيقية والغنائية العربية والأوروبية، وفقرات بيانو وجيتار وكمان واكسيلفون وتريو واوكورديون وقانون واورج، وفقرة كورال مركز الابداع بقيادة الأستاذ الدكتور هيثم سيد مدير المركز.
جدير بالذكر أنه ، تولي كلية التربية الموسيقية اهتماما كبيرا بالأنشطة المجتمعية ونشر ثقافة وذوق الموسيقى لدى الجماهير المصرية بجانب الاهتمام بالعملية التعليمية وتدريب الأصوات وإكسابها المهارات الفنية للأداء المتميز المتقن.