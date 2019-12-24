AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لأول مرة.. كورال لذوى القدرات الخاصة بحفل جامعة حلوان

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
كورال لذوى القدرات
كورال لذوى القدرات الخاصة
Advertisements
قســـم التعليم
نظم مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية بـ جامعة حلوان حفل دورة أكتوبر ديسمبر ٢٠١٩.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية ، والأستاذة الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ الدكتور هيثم سيد مدير مركز الإبداع الموسيقي.

وتضمن الحفل لأول مرة في تاريخ كلية التربية الموسيقية كورال من الطلاب ذوى القدرات الخاصة احتوت على كوكتيل غنائي وطني ومنوعات شرقية غنائية تحت قيادة الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية.


كما شمل الحفل أجمل الفقرات الموسيقية والغنائية العربية والأوروبية، وفقرات بيانو وجيتار وكمان واكسيلفون وتريو واوكورديون وقانون واورج، وفقرة كورال مركز الابداع بقيادة الأستاذ الدكتور هيثم سيد مدير المركز.

جدير بالذكر أنه ، تولي كلية التربية الموسيقية اهتماما كبيرا بالأنشطة المجتمعية ونشر ثقافة وذوق الموسيقى لدى الجماهير المصرية بجانب الاهتمام بالعملية التعليمية وتدريب الأصوات وإكسابها المهارات الفنية للأداء المتميز المتقن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تستضيف أحمد الكحلاوى ومحمود ياسين التهامي.. غدا

"مودة" ندوة توعوية في كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

حفل غنائى للفنان إيهاب توفيق بكلية التربية الموسيقية بالزمالك

حفل غنائي للفنان إيهاب توفيق بكلية التربية الموسيقية بالزمالك.. اليوم

الفنان إيهاب توفيق يحيى حفلا غنائيا بجامعة حلوان

جامعة حلوان في يوم .. ندوة تعريفية بدور نقابة المهن الموسيقية.. وآخر فعاليات المؤتمر العالمي لذوي الإعاقة البصرية.. وطلاب تربية رياضية في زيارة لمركز زايد الطبي للقدرات الخاصة

ترشيحاتنا

بسبب قصة شعر ابنه.. أب متهور يطلق النار على حلاق 3 مرات.. صور

اغتيال بوتين ومرض ترامب.. الكفيفة بابا فانجا تتنبأ بـ أحداث 2020

بعد خلعها للحجاب.. صابرين تفاجئ الحضور بلون شعر جرئ في عرض أزياء هاني البحيري

شاهد.. أول تعليق من ريهام سعيد على عودة ألبرت شفيق رئيسا لقنوات ON TV

3 أهداف لـ محمد صلاح مرشحة للقب الأفضل مع ليفربول في 2017

الأرصاد: نشاط قوي للرياح وعواصف ترابية خلال الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصة شعر ابنه.. أب متهور يطلق النار على حلاق 3 مرات.. صور

سعر ومواصفات فولكس فاجن تيجوان 2020 volkswagen tiguan في مصر

في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم