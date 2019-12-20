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تعليم

كلية العلوم جامعة حلوان: طلاب الفرقة الرابعة عليهم سرعة ملء استمارة دخول الامتحانات

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:58 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠، بدأت الجامعات المصرية بإعلان جداول التخلفات للطلاب بجميع الكليات.

أعلنت إدارة شئون الطلاب بكلية العلوم جامعة حلوان أنه علي جميع طلاب الفرقة الرابعة بجميع الأقسام بالكلية سرعة التوجه لشئون الطلاب لملء استمارة طلب دخول الامتحان.

وأشارت إلى أنه يجب أن يملأ الاستمارة جميع الطلاب قبل موعد أقصاه نهاية الاسبوع القادم، والتأكيد أن هناك بعض الاوراق المطلوبة لملء الاستمارة و هى :
1- صورة شخصية
2- دمغة الجامعة

وقد أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان جداول التخلفات للفصل الدراسى الأول بحيث تبدأ امتحانات التخلفات يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ حتى ٢٦ ديسمبر.

ويخوض امتحانات التخلفات الطلاب الراسبون فى مادة أو مادتين فقط وملتحقون بسنة دراسية جديدة غير باقين للإعادة.

ويجب على الطلاب المتخلفين فى مادتين على الأكثر خوض الامتحانات والنجاح فيها وألا يرسب بها الطالب للمرة الثانية ما يعرضه للرسوب بالسنة الدراسية كاملة.
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