جامعة حلوان تطرح برنامج معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية بكلية الدراسات العليا

طرحت كلية الدراسات العليا والبحوث البينية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، برنامج معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية وهو برنامج دراسات عليا بينى يتبع معايير أكاديمية عالمية في مجال معلوماتية الرعاية الصحية ويرتبط بتحقيق التطوير المهني بالإضافة إلى المعرفة للعاملين بالمجال.





وأوضحت الدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية أن البرنامج يؤهل الخريجين للحصول على شهادة معتمدة في مجال معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الاكلينيكية حيث يركز البرنامج على استخدام التطبيقات المختلفة لنظم وتكنولوجيا المعلومات لخدمة مجالات الرعاية الصحية والاكلينيكية من خلال محتوي علمي مميز تم تصميمه من خلال جهود مشتركة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان من كليات الآداب ( قسم علوم المعلومات) والطب والتمريض.





كما حددت الدكتوره زينب صلاح منسقه البرنامج من قسم علوم المعلومات أهمية هذا البرنامج واحتياجات سوق العمل له فى قطاع الخدمات الطبيه والصحية.





ويستهدف البرنامج اعداد خريجين لديهم مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات الصحية والتعامل معها وتطويرها واستخدام تطبيقات إدارة السجلات الصحية الرقمية الالكترونية والتعامل معها وتطويرها، واستخدام نظم استرجاع المعلومات الصحية والبحث فيها والتنقيب عن البيانات وتطوير آليات التعامل معها لاغراض البحث العلمي من جهة ودعم الباحثين من الأطباء ومتخذي القرار من جهة أخرى، وتقديم خدمات المعلومات الصحية لكل من الأطباء والممرضين والمرضى على حد سواء بالإضافة إلى الدعم الكامل للمديرين ومتخذي القرار عبر تزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراتهم، وإدارة المؤسسات الصحية وجودتها ودعم فرق العمل الطبية /الصحية/السريرية، إعداد الإحصاءات الحيوية للبيانات الصحية، واستخدام وسائل التعليم الالكتروني في مجال معلوماتية الرعاية الصحية، وإدارة السياسات ووضع خطط واستراتيجيات خدمات أنظمة الرعاية الصحية والاكلينيكية.





ويؤهل البرنامج الخريجين للعمل في المستشفيات و المعامل والمختبرات الصحية وشركات التأمين والوزارات والمؤسسات الصحية الحكومية وشركات تكنولوجيا المعلومات الصحية وشركات الأدوية ومراكز البحوث المتخصصة في المجالات الصحية كالطب وطب الأسنان والصيدلة ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.



