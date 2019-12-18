ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019-2020 والتي بدأت وفقا للخريطة الزمنية المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وتنتهي حسب عدد المواد المقررة في كل برنامج دراسي بكل كلية .



أوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات وأعمال الامتحانات.



وتم إعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب



حيث تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح إدارة أعمال الامتحانات من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب .



حيث جاء جدول الامتحانات كالتالى:-

1- كلية التربية الموسيقية بدأت يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019 وتنتهى الأربعاء الموافق 22 يناير 2020.

2- كلية الطب بدأت الأحد الموافق يوم الأحد 8 ديسمبر 2019 وتنتهى يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019.

3- بدأت كلية التربية يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 وتنتهى الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020.

4- كلية الحقوق بدأت يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019 وتنتهى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.

5- كلية الخدمة الاجتماعية بدأت يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2019 وتنتهى الأربعاء الموافق 15 يناير 2020.

6- كلية التجارة وإدارة الأعمال تبدأ يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019 وتنتهي الجمعة الموافق 24 يناير 2020.

7- امتحانات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى تبدأ يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 وتنتهى يوم السبت الموافق 18 يناير 2020.

8- معهد التمريض يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 وتنتهى الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020.

9- كلية التربية الرياضية بنات تبدأ امتحانات يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 وتنتهى الامتحانات يوم الاربعاء الموافق 22 يناير 2020 .

10- امتحانات كلية الفنون التطبيقية يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 وتنتهى الامتحانات يوم الاربعاء الموافق 22 يناير 2020.

11- كلية هندسة المطرية تبدأ يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 وتنتهى الامتحانات يوم الاربعاء الموافق 22 يناير 2020.

12- كلية الصيدلة تبدأ يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.

13- كلية الآداب تبدأ يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019 وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.

14- كلية التعليم الصناعى تبدأ يوم السبت الموافق 28 ديسمبر وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.

15- كلية العلوم تبدأ يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.

16- كلية التمريض تبدأ يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.

17- كلية التربية الرياضية بالهرم تبدأ يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.

18- امتحانات كلية الاقتصاد المنزلي تبدأ يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020 وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.

19- كلية السياحة والفنادق تبدأ يوم الخميس الموافق 2 يناير 2020 وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.

20- كلية الفنون الجميلة يوم السبت الموافق 4 يناير 2020 وتنتهى الامتحانات يوم الاربعاء الموافق 22 يناير 2020.

21- كلية الهندسة بحلوان تبدأ يوم الخميس الموافق 9 يناير وتنتهى الخميس الموافق 23 يناير 2020.

22- امتحانات كلية التربية الفنية يوم السبت الموافق 11 يناير 2020 وتنتهي الأحد الموافق 19 يناير 2019 .

