آداب حلوان تعلن جدول تخلفات الفرقة الثانية

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان جداول انتخابات التخلفات الفصل الدراسى الأول للفرقة الثانية للسنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠.
لتبدأ الامتحانات للفرقة الثانية بالكلية من يوم ٢٣ ديسمبر وتستمر حتى ٢٥ ديسمبر.
ويجب على الطالب الراسب فى مادة أو مادتين على الأكثر خوض امتحانات التخلفات.
ويؤدى طلاب الفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة حلوان بكافة الأقسام امتحانات التخلفات بقاعات نبنى الفصول والمعامل ابتداء من ٩ صباحا.
الجدير بالذكر ان كلية الآداب جامعة حلوان قد بدٱت بٱعلان أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب استعدادا للامتحانات.