آداب حلوان تعلن جدول تخلفات الفرقة الثانية

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان جداول انتخابات التخلفات الفصل الدراسى الأول للفرقة الثانية للسنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠.





لتبدأ الامتحانات للفرقة الثانية بالكلية من يوم ٢٣ ديسمبر وتستمر حتى ٢٥ ديسمبر.





ويجب على الطالب الراسب فى مادة أو مادتين على الأكثر خوض امتحانات التخلفات.



