طرح برنامج الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية بكلية البحوث والدراسات البينية جامعة حلوان

طرحت كلية البحوث والدراسات البينية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برنامج الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية وهو البرنامج الأول من نوعه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الصناعات الإبداعية والثقافية، وهو برنامج حصري تم تصميمه من خلال جهود مشتركة لأعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في مجالات الفنون الجميلة، التجارة وإدارة الأعمال، السياحة والفنادق والإعلام.



ويهدف البرنامج لتأهيل خريجين لديهم مهارات منفردة وخبرات ثقافية ومهنية متنوعة ومتكاملة، وتطبيق المعرفة الأكاديمية في المجال العملى لإدارة الصناعات الإبداعية والثقافية على الصعيد المحلي والعالمي.



وأوضحت الدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية أنه يتم خلال البرنامج دراسة مقررات أساسية بالإضافة إلى مجموعة متفردة من المقررات الاختيارية في ثلاث مجالات وهي (إدارة الأعمال - الثقافة والفنون - الإعلام والسياحة) لتحقيق التكامل المعرفي اللازم للخريجين في مجال إدارة الإبداع والصناعات الثقافية.



ويخدم البرنامج جميع الهيئات والمؤسسات التي تهتم بمجال الاقتصاد الإبداعي من خلال تقديم أنشطة ثقافية متنوعة، يعد هذا المجال أحد الاهتمامات العالمية السائدة في سوق الاقتصاد العالمي والذي من شأنه التأثير المباشر على الاقتصاد القومي للدول، ومن أمثلة هذه الجهات دور الأوبرا والمسارح والقنصليات الثقافية، والشركات السياحية والوكالات الإعلامية والإدارات المعنية في وزارات الثقافة والإعلام والسياحة والتجارة.



وقالت د رانيا الحلو بقسم التصوير في كليه الفنون الجميله والمنسق العام للبرنامج وصاحبة الفكرة إن البرنامج الدراسي يتميز بالتفرد والمهنية في مجالات إدارة الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية .



وأضافت البرنامج مصمم ليحقق لدارسيه في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه المرونة في اختيار المقررات من ثلاث مجموعات من العلوم (الإدارة - الثقافة والفنون - الإعلام - السياحة) وفقا لاحتياجاتهم المهنية بما يضمن استفادة مزدوجة على الصعيد المعرفي والمهني).



وأشارت إلى أن تصميم البرنامج يتيح تطبيق أحدث أساليب التعليم بإستخدام أساليب التدريس المبتكرة القائمة على توسيع معارف ومدارك الدارس للوصول به إلى مهارات التفكير الإبداعي سواء على المستوى الفردى أو الجماعي في إطار تطبيقي واقعي.



ويفتح برنامج الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية للدارسين مجالات عمل جديدة في إدارة المؤسسات الثقافية أو المراكز الإعلامية، إدارة المجلات والمحطات التليفزيونية والإذاعية والمعارض الفنية، وإدارة المشروعات الثقافية.



كما يتيح إمكانية التسويق في أي مجال من المجالات الفنية والثقافية، والعمل على وضع السياسات الثقافية للمنشآت والمؤسسات، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية في مجالات السينما والمسرح والفنون والسياحة والإعلام، بالإضافة إلى التأهيل للعمل في مجال خبراء الاقتصاد الثقافي، والتأهيل للعمل في مجال التقييم الفني، والتأهيل للعمل في مجال الخبراء القانونيين للمؤسسات والأعمال الفنية والثقافية.



ويستطيع التقدم للإلتحاق بالبرنامج الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات التالية الفن والتصميم، والنقد الفني، والهندسة المعمارية، الموسيقى وفنون الأداء، الدراما والمسرح، السينما، الفن الشعبي، وعلم الإجتماع، الإعلام، السياحة والتراث، إدارة الأعمال.