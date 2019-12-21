حصاد 2019 | هذا ما حققته جامعة القاهرة في ملف تطوير مستشفياتها

نجحت جامعة القاهرة خلال عام 2019 ، في تنفيذ معظم "خطة تطوير مستشفيات قصر العيني 2020" التي أعلنتها في وقت سابق بهدف تغيير نمط المستشفيات العامة إلى مستشفيات متخصصة مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى بتكلفة أقل وتحسين الخدمة التعليمية والتدريبية للطلبة والكوادر الطبية من خلال خلق برامج علي أساس التخصصات.



وفي مارس الماضي، افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وحدة حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش "المنيرة" للأطفال، وتضمنت 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة وهي مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئى مع إمكانية تغيير الدم.



وجاء افتتاح الوحدة، إضافة إلى الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الأطفال بجامعة القاهرة وحل مشكلة نقص وحدات رعاية حديثي الولادة بمصر حيث التقى رئيس جامعة القاهرة بمديري مستشفى الأطفال "الياباني والمنيرة" وتم استعراض خطة تطوير مستشفى الأطفال الياباني والمنيرة وفقا لخطة تطوير مستشفيات قصر العيني 2020.



وسبق هذا الافتتاح العديد من الاجتماعات حيث عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا ضم كلًا من الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة رشا عمار مدير مستشفى أبو الريش "المنيرة"، والدكتورة رانيا حجازي مدير مستشفى أبو الريش "الياباني"، كما ضم الاجتماع ممثلي جمعيات أصدقاء أبو الريش، وأصدقاء قصر العيني، ومركز علاج الأورام لمناقشة سير العمل بمشروعات تطوير مستشفيات أبو الريش "الياباني"، وأبو الريش "المنيرة"، وإنشاء العيادات الخارجية بمستشفيات الأطفال.



ويتضمن مشروعات التطوير الجارية بمستشفى أبو الريش "الياباني"، تطوير قسم القلب، وأقسام الجراحة العامة، وجراحة التخصصات بتكلفة تبلغ 55 ملايين جنيه، إلى جانب توسيع مدخل المستشفى، وتطوير غرف العزل، وجراحة القلب والصدر بتكلفة ٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع نظام الإطفاء وخزانات المياه بتكلفة ١١ مليون جنيه.



كما ناقش الاجتماع، أيضا، مشروعات التطوير الجارية بمستشفى أبو الريش "المنيرة" والتي تشمل، إحلال وتجديد وحدة السكر والغدد الصماء، وتجديد غرفة حضانات بوحدة المبتسرين سعة 12 حضانة، وإحلال وتجديد وحدة الجراحة، وتجديد وحدة أمراض الدم.



وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن أهم مصادر التمويل المُتاحة لمشروعات تطوير مستشفيات أبو الريش، هي موازنة الدولة والتبرعات المُقدمة، مُشيرًا إلي أن الهدف الأساسي لمشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، هو تحسين العمل والارتقاء بمستوي التشغيل والخدمات المقدمة للمرضي، مُشيرًا إلي أن الخدمات العلاجية للمرضي وتحسينها هو الدافع لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.



وأعلن الخشت، عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية تطوير مستشفيات أبو الريش، تختص بتحديد الاحتياجات والأولويات ومصادر التمويل، ووضع بروتوكولات التعاون مع الجهات المختصة، وذلك في إطار العمل علي بناء مظلة واحدة لكل مشروعات التطوير الجارية بالمستشفيات والتبرعات المُقدمة، لتجمع كل هذه الكيانات مع احتفاظ كل كيان بذاته.



وتقرر تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد العزيز أمينًا للجنة، والدكتور حاتم عزيزي منسقًا للجنة، وممثلي الجهات المعنية، إلي جانب عضو مالي وإداري وعضو قانوني.



وفي أكتوبر الماضي، أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة، لتفقد انتهاء أعمال تطوير المرحلة الأولى للدور الرابع، والنصف الخلفي من الدور الثالث بمستشفى أبو الريش الياباني، ورافقه خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني.



ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإستمرار عمليات التطوير وفق الجدول الزمني والاستمرار بنفس القوة في تقديم خدمات متميزة للمرضى كما أوضح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن هناك قطاعات متعددة في المستشفيات والجامعة بشكل عام في وضع غير جيد منذ سنوات عديدة، وأننا نعمل على تطويرها وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها وفق جدول زمني تدريجيًا، حتى لا تتعطل كلاهم عن العمل دفعة واحدة.



كما وجه رئيس الجامعة، بضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطوارئ والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأي تقصير في العمل.



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، استمرار عمليات تطوير مستشفيات أبو الريش لزيادة قدرته الاستيعابية، وتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة بها وخدمات الطوارئ، لتكون بأعلى درجة من الكفاءة، موضحًا أنه جاري العمل في المرحلة الثانية من التطوير.



من جانبها قالت الدكتور رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش الياباني، إن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى شملت الانتهاء من تجديد قسم الجراحة العامة بقدرة استيعابية 23 سريرًا، وملحقاتها من غرفة (IT)، وغرف انتظار، وغرفة ألعاب للأطفال، وغرف تمريض وأطباء، وحجرة للكشف، ومخازن، وغرفة مراقبة المبنى داخليًا وخارجيًا، وأنه جاري العمل في المرحلة الثانية والتي تشمل قسم الجراحات التخصصية، والنصف الأمامي من وحدة أمراض القلب، بتكلفة 55 مليون جنيه للمرحلتين.



وكانت جامعة القاهرة سلمت الموقع للبدء في المرحلة الثانية للمشروع سبتمبر الماضي، والتي تشمل قسم الجراحات التخصصية، والنصف الأمامي من وحدة أمراض القلب، بتكلفة 55 مليون جنيه للمرحلتين.



وأكد الدكتور محمد الخشت، ضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين الرعاية الطبية المُقدمة بها وخدمات الطوارئ، لافتًا إلى أنه تم إجراء تطوير للوحدات الموجودة، وتم التأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأي تقصير في العمل.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالمستشفيات الجامعية، فيما يتعلق بالنظافة والتعقيم وتطوير العيادات الخارجية والاستقبال، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى مع توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى.





أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن تطوير المستشفيات الجامعية من أهم المشروعات القومية التي تخدم قطاعا جماهيريا كبيرا من المرضى، وتتم وفق أحدث الوسائل والنظم، وبالتوازي مع العديد من المشروعات التي تنفذها الجامعة وفي سباق مع الزمن لإنجازها وفق برامج زمنية محددة، مشيرًا إلى أهمية تطوير مستشفيات قصر العيني باعتبارها الملاذ الآمن لقطاعات عديدة من المرضى، ولذلك فإنها تشمل تجديدات كاملة لمستشفى قصر العيني الفرنساوي بتكلفة تصل إلى ٥ مليارات جنيه، لتقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، في إطار سعي الجامعة وهي تسابق الزمن للتحويل نحو جامعات الجيل الثالث.



وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني الجامعية يشمل تطوير وحدة الطوارئ وتوسعتها ورفع طاقتها الاستيعابية، بتكليف من القيادة السياسية، للقضاء على ظاهرة التكدس والازدحام، بتكلفة تصل إلى نحو 130 مليون جنيه من التمويل الذاتي للجامعة، وكذلك مستشفيات المنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام بمبانيه الشمالي والشرقي والجنوبي، وتطوير البنية الأساسية للمبنى الجنوبي وزيادة الطاقة الإستيعابية بنسبة 30%.



وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، أن عمليات التطوير تشمل أيضًا مستشفى أبو الريش للأطفال بالمنيرة، ومستشفى أبو الريش الياباني، وأبو الريش الجديدة، والعيادات الخارجية والتي من المنتظر أن تحد من قوائم الانتظار والتكدس.



كما أعلن رئيس جامعة القاهرة عن تطوير مستشفى طب الأسنان التعليمي وإنشاء وحدة لطب الأسنان، ومركز حوادث الفم والوجه والفكين الوحيد من نوعه في مصر، كما شهد مستشفى الطلبة بالجيزة عملية تطوير شامل للمباني والأجهزة الطبية الحديثة ووحدات المعامل المختلفة.