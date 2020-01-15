بالصور.. ضبط مصنع طفايات حريق مغشوشة بالأميرية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن ورشة كائنة بعقار فى حى الأميرية لإدارته الورشة بدون ترخيص.



وتبين استغلال الورشة في تصنيع وتجهيز طفايات الحريق وإعادة تعبئتها مستخدمًا مواد مجهولة المصدر، ووضع علامة تجارية مقلدة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبمداهمة الورشة عثر بداخلها على ٢٨٠ طفاية حريق " مختلفة الأوزان " معدة للتعبئة مدون عليها و ٥٠ كيلو بودرة طفايات حريق و ٦٠ مقبض طفايات حريق و١٠٠ محبس طفاية حريق و ٥٠ خرطوم طفاية حريق و ١٠٠ برشامة " مفتاح أمان " طفاية حريق و ٢٠٠٠ استيكر وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



واعترف بإدارته الورشة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تعبئة طفايات الحريق وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.