AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بعد ١٦ عاما.. مجلس الدولة ينتصر لطالب ويعادل درجة ماجستير الجامعة الأمريكية بنظيره الأزهري

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:43 م
المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا
Advertisements
كتب محمد زهير
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بأحقية طالب في معادلة شهادة الماجستير في أصول الدين الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة عام ٢٠٠٤ ، بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر ، وألغت المحكمة قرار جامعة الأزهر والمتضمن رفض المعادلة.

وأكدت المحكمة أن جامعة الأزهر وَّقعت عام ٢٠٠٠ اتفاقية تعاون علمي مع الجامعة الأمريكية المفتوحة ، علي أن تقوم كل من الجامعتين بقبول طلاب الجامعة الأخرى الذين يرغبون في استكمال الدراسة بها سواءً في مرحلة الإجازة العالية أو في مراحل الدراسات العليا ، وبموجب هذه الاتفاقية تكون شهادات الجامعة الأمريكية المفتوحة معادلة لنظائرها بجامعة الأزهر الشريف".

وأضافت إن إلغاء الاتفاقية من جانب جامعة الأزهر عام ٢٠٠٤ لا يحول دون إعمال المعادلة طالما أن الطالب كان مقيدًا بالجامعة الأمريكية خلال فترة سريان الاتفاقية . 

وثبت للمحكمة أن الطاعن كان مقيدًا في برنامج الماجستير في أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية بولاية فرجينيا عام 2002، وحصل على شهادة الماجستير ٢٠٠٤ ، ومن ثم يكون الطاعن التحق بالجامعة أثناء سريان أحكام الاتفاقية قبل إلغائها ، بغض النظر عن تاريخ حصوله علي المؤهل ، وهو مركز قانونى لا يجوز المساس به ، ويحق الحصول علي المعادلة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الماجستير والدكتوراه .. تنبيه عاجل من وزارة الأوقاف للواعظات

الجامعات اليوم .. إعلام الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي.. بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وجامعة أليكساندرو بدولة رومانيا.. وطلاب من أجل مصر تكتسح الانتخابات الطلابية

جامعة دمياط تكلف أحمد علي سليمان بإنشاء أول برنامج للخط العربي

الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة جورج واشنطن في مركز فتوى الأزهر

ترشيحاتنا

"النواب" يقر نهائيا 6 تشريعات جديدة.. تعرف عليها

ضعي الكركم على الركبة وشاهدي ماذا يحدث

هل يجوز أن أصلي لوالدي المتوفى ركعتين يوميا؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

مهاجم سموحة يرحب بالانضمام لنادي الزمالك

فى ذكرى ميلاده .. نجل محمد نجم يتهم فنانا بسبب وفاة والده

عاجل.. وسائل إعلام: مليشيات موالية لتركيا في ليبيا تنفذ عمليات ميدانية بحق أسرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي

حريق هائل يلتهم مجمعا للمواد الكهربائية بحي العزيزية في مكة المكرمة .. صور