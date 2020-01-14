بعد ١٦ عاما.. مجلس الدولة ينتصر لطالب ويعادل درجة ماجستير الجامعة الأمريكية بنظيره الأزهري

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بأحقية طالب في معادلة شهادة الماجستير في أصول الدين الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة عام ٢٠٠٤ ، بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر ، وألغت المحكمة قرار جامعة الأزهر والمتضمن رفض المعادلة.





وأكدت المحكمة أن جامعة الأزهر وَّقعت عام ٢٠٠٠ اتفاقية تعاون علمي مع الجامعة الأمريكية المفتوحة ، علي أن تقوم كل من الجامعتين بقبول طلاب الجامعة الأخرى الذين يرغبون في استكمال الدراسة بها سواءً في مرحلة الإجازة العالية أو في مراحل الدراسات العليا ، وبموجب هذه الاتفاقية تكون شهادات الجامعة الأمريكية المفتوحة معادلة لنظائرها بجامعة الأزهر الشريف".





وأضافت إن إلغاء الاتفاقية من جانب جامعة الأزهر عام ٢٠٠٤ لا يحول دون إعمال المعادلة طالما أن الطالب كان مقيدًا بالجامعة الأمريكية خلال فترة سريان الاتفاقية .



