نقل أشلاء جثة مزارع التهمته ماكينة الحصاد بمركز بدر

لقي مزارع مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدامه بماكينة حصاد زراعية بقرية الخرطوم بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، أثناء العمل وتم نقل أشلاء الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة بدر، يفيد بمصرع مزارع التهمته ماكينة الحصاد، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصطدام ماكينة حصاد زراعية بـ " أسامة.م.ح" 30 عامًا، ولقى مصرعه فى الحال



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .