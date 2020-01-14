AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نقل أشلاء جثة مزارع التهمته ماكينة الحصاد بمركز بدر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:03 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
لقي مزارع مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدامه بماكينة حصاد زراعية بقرية الخرطوم بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، أثناء العمل وتم نقل أشلاء الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة بدر، يفيد بمصرع مزارع التهمته ماكينة الحصاد، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصطدام ماكينة حصاد زراعية بـ " أسامة.م.ح" 30 عامًا، ولقى مصرعه فى الحال

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع طفل تحت عجلات قطار بالبحيرة

التحفظ على جثة شاب أقدم على الانتحار شنقا بأعلى سطح منزله

مصرع ربة منزل في حادث تصادم بمركز بدر

مصرع مهندس زراعى تحت عجلات أحد القطارات بمركز دمنهور

التصريح بدفن جثة طالب عثر عليها غرقا بنيل شبرا الخيمة.. مصرع وإصابة عاملين صعقا بالكهرباء أثناء قيامهما بأعمال الصيانة

مصرع طفل صعقته الكهرباء بداخل منزله بإحدى قرى كفر الدوار

ترشيحاتنا

صدمة مدوية لجماهير الأهلى السعودي.. رحيل مدرب الزمالك السابق من تدريب الفريق

بسعر منخفض أبل ستطلق هاتفا شبيه بـ iPhone 8.. تعرف على السعر وتاريخ الإصدار

نواقض الوضوء .. 9 أمور تبطله وتجعل صلاتك غير صحيحة

البنتاجون يفضح أكاذيب ترامب: السعودية لم تدفع مليار دولار لحمايتها من إيران

أحدث ظهور لـ حسام حسن مع ابنتيه زينة ويارا.. شاهد

لقنا السراج درسا.. البرلمان الليبي: حفتر وصالح لم يخيبا تطلعات الشعب ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم وصناع فيلم بنات ثانوي في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى إيه انهاردة .. كفتة تونا وسلطة الكول سلو بمذاق لا يقاوم

أمير توفيق يثير الجدل ويزيد الغموض حول صفقة الأهلي