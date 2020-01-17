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حوادث

مصرع سيدة وطفلها في حادث سير بالعريش

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:45 ص
حادث سير - أرشيفية
حادث سير - أرشيفية
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احمد صالح
لقيت سيدة وطفلها مصرعهما في حادث سير بمدينة العريش شمال سيناء في الساعات الأولى من اليوم الجمعة.

وقع الحادث على الطريق الدولي العريش.. القنطرة شرق، في نطاق المدينة، إثر محاولة قائد السيارة المالكي تفادي سيارة أخرى تسير في نفس الطريق بسبب السرعة الزائدة ، حيث اصطدمت السيارة الأولي بعامود كهرباء ومبنى مجاور له.

وقد أسفر الحادث عن مصرع سيدة وطفلها، ولم تفلح جهود إنقاذها في مستشفي العريش العام.

تم إخطار الاجهزة الأمنية بالحادث، وإخطار النيابة لتتولى التحقيق، وانتداب رجال المرور لبيان أسباب الحادث.
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