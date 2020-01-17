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الطماطم تسجل 3.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 17 -1 - 2020

الجمعة 17/يناير/2020 - 09:10 ص
فاكهة وخضروات
فاكهة وخضروات
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شيرين عادل
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة 17– 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة.

ما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
البصل : 7.5 جنيه
القلقاس: 6 جنيهات
القرنبيط: 5 جنيهات
السبانخ: 5 جنيهات
الباذنجان: 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

الفراولة : 12 جنيها
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال: 7.5 جنيه
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