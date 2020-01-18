أحمد شوبير: أبو ريدة جمد لجنة الانضباط عقابا على إيقاف مرتضى منصور.. فيديو

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، عاقب لجنة الانضباط بالتجميد ردا على قرارها، بإيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك.



وأضاف أحمد شوبير، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدي البلد»، إن أبو ريدة جمد نشاط لجنة الانضباط بسبب معاقبة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.



وأكمل: " لجنة الانضباط كانت تعمل بانتظام وتجتمع أسبوعيا وتصدر قراراتها، ولكننى فوجئت بعدها بتعطيل عملها وتجميدها، من جانب هاني أبو ريدة، بسبب قراراتها ضد مرتضى منصور".



وأوضح: "العمل في لجنة المسابقات كان يقتصر على، عامر حسين فقط، ثم جئنا ببعض الشخصيات لكي تساعد عامر حسين فى عمله، ولكن تم تعطيل عمل اللجنة بعد ذلك من جانب مجلس الجبلاية، رغم انتظام عملها".