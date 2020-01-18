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تعليم

كتاب دين مشترك .. 6 مبادرات لتطوير العملية التعليمية

السبت 18/يناير/2020 - 05:38 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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قســـم التعليـــم
تستعد وزارة التربية والتعليم لإطلاق عدد من المبادرات التي سيتم تنفيذها لتطوير المناهج والعملية التعليمية في المرحلة المقبلة.

ومن أبرز هذه المبادرات التي تم طرحها اليوم خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : مبادرة الدروس الالكترونية، ومبادرة لإعداد وتدريس كتاب تربية دينية مشترك، ومبادرة بدء إتاحة الشاشات الالكترونية فى المرحلة الإعدادية.

كما تشمل المبادرات الجديدة ، مبادرة لزيادة الاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل مدارس المجوهرات، ومبادرة لإعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ ID متوافقة مع قواعد البيانات فى باقى الجهات.

وتشمل المبادرات الجديدة أيضا مبادرة لإقامة مدارس Two Point O بحيث تكون الوزارة منظم منهج مصرى بجودة مرتفعة .

يذكر أن برنامج الحكومة ، يهتم حاليا بتطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة العملية التعليمية، ومن أجل ذلك تمت زيادة الاعتمادات المتوافرة لوزارة التربية والتعليم ، وكذا زيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية.
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