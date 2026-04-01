صدمة في الشارع الأمريكي: 66% يُطالبون الخروج من حرب إيران بأي ثمن.. حتى لو فشلت خطة ترامب

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز/إيبسوس أن ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن على الولايات المتحدة العمل على إنهاء تدخلها في الحرب الإيرانية سريعًا، حتى لو لم يحقق ذلك الأهداف التي حددتها إدارة ترامب.

وأعرب نحو 66% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أُجري من الجمعة إلى الأحد، عن هذا الرأي، بينما قال 27% إن على الولايات المتحدة العمل على تحقيق جميع أهدافها في إيران، حتى لو استمر الصراع لفترة طويلة. ولم يُجب 6% على السؤال.

وفي صفوف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيّد 40% إنهاء الصراع سريعًا حتى لو لم يحقق أهداف الولايات المتحدة، بينما أيّد 57% استمرار التدخل لفترة أطول.

وقد امتدت الحرب، التي استمرت شهرًا، عبر الشرق الأوسط، مخلفةً آلاف القتلى، وألحقت ضررًا بالاقتصاد العالمي مع ارتفاع أسعار الطاقة، مما زاد من مخاوف التضخم العالمي.