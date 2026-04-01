لحظات رعب في القرم .. تحطم طائرة عسكرية روسية يخلّف 29 قتيلًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء أن طائرة عسكرية روسية تحطمت في شبه جزيرة القرم، أسفر عن مقتل 29 شخصًا.

وأوضحت الدفاع الروسية أن انقطاع الاتصال بطائرة النقل العسكرية من طراز أنتونوف-26 أثناء تحليقها في رحلة مجدولة فوق شبه جزيرة القرم، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.

وقالت الدفاع الروسية إنه : "في 31 مارس ، حوالي الساعة 6:00 مساءً بتوقيت موسكو، انقطع الاتصال بطائرة النقل العسكرية من طراز أنتونوف-26 أثناء تحليقها في رحلة مجدولة فوق شبه جزيرة القرم".

وأضافت الوزارة: "عثر فريق البحث والإنقاذ على موقع تحطم الطائرة. وبحسب التقارير الواردة من الموقع، فقد لقي جميع أفراد الطاقم الستة و23 راكباً كانوا على متنها حتفهم".